El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Gondomar según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% y aumentando hasta un 90% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este aumento en la humedad también es indicativo de la inminente llegada de lluvias, que se prevén a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, y se mantendrá elevada hasta la noche, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 15 mm en total.
Los vientos soplarán desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 39 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas de viento que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pasando a ser del noreste hacia la noche, lo que podría traer consigo un ligero descenso en la temperatura.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea del 55% entre las 19:00 y las 01:00, lo que sugiere que las condiciones podrían volverse más inestables en la segunda mitad del día. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la tarde y noche, cuando la actividad atmosférica podría intensificarse.
A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Gondomar que tomen precauciones al salir, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo frío y húmedo. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y noche. En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con lluvias persistentes y un ambiente que invitará a permanecer en interiores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.
