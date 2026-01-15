El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El 15 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica condiciones de nubosidad intensa. A medida que avance la jornada, se espera que la situación se mantenga similar, con la posibilidad de lluvias escasas en los periodos de la mañana y la tarde.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo 09:00, donde se prevé una acumulación de hasta 2 mm de lluvia. A lo largo del día, las lluvias continuarán, alcanzando un total de 6 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de certeza en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00, lo que sugiere que los habitantes de Forcarei deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 5 y 9 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que hacia el mediodía se espera un leve aumento, alcanzando los 9 grados. Sin embargo, la sensación térmica será aún más baja, con valores que rondarán entre los 1 y 7 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo del día. Se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 31 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 58 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad del ambiente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% de posibilidad en los periodos de 07:00 a 19:00, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. La combinación de viento, lluvia y temperaturas bajas sugiere que es un día ideal para actividades en interiores.

Los habitantes de Forcarei deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día de lluvia y viento, manteniendo abrigados y seguros a sus seres queridos.

