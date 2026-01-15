El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que oscilarán entre el estado nuboso y cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más gris y denso conforme avance el día. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mayor parte de la jornada, descendiendo ligeramente a 7 grados por la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Se espera que la precipitación sea escasa al inicio, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en las horas centrales del día. Hacia la tarde, la lluvia podría intensificarse, alcanzando hasta 14 mm en total, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente incómodo.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la humedad y las bajas temperaturas. La sensación térmica se mantendrá alrededor de 6 grados, lo que podría hacer que los paseantes sientan un frío más intenso del que marcan los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también la posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente en las horas centrales del día. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

La puesta de sol se producirá a las 18:25, momento en el que las condiciones meteorológicas podrían seguir siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a la población que, si deben salir, lo hagan con paraguas y ropa adecuada para el frío y la lluvia. En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con condiciones que invitan a permanecer en interiores siempre que sea posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.