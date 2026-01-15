El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 15 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas en las horas de la mañana y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.
La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Se espera que las precipitaciones sean más intensas en la tarde, con acumulados que podrían llegar a los 14 mm, lo que indica que los habitantes de Cuntis deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la franja horaria de 11:00 a 15:00.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor de lo que indican los termómetros. Esto, combinado con el viento del sur que soplará a velocidades de hasta 27 km/h, hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 70% de tormentas entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.
A medida que avance el día, el viento se mantendrá constante, aunque disminuirá ligeramente en la tarde, con rachas que podrían alcanzar los 54 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas.
En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo gris y húmedo, con lluvias persistentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o ver una película, mientras se escucha el sonido de la lluvia caer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.
