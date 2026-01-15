El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

Hoy, 15 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas en las horas de la mañana y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Se espera que las precipitaciones sean más intensas en la tarde, con acumulados que podrían llegar a los 14 mm, lo que indica que los habitantes de Cuntis deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la franja horaria de 11:00 a 15:00.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor de lo que indican los termómetros. Esto, combinado con el viento del sur que soplará a velocidades de hasta 27 km/h, hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 70% de tormentas entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

A medida que avance el día, el viento se mantendrá constante, aunque disminuirá ligeramente en la tarde, con rachas que podrían alcanzar los 54 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo gris y húmedo, con lluvias persistentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o ver una película, mientras se escucha el sonido de la lluvia caer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.