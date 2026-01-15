El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de lluvias que comenzarán a ser más intensas a partir de la tarde. Las precipitaciones comenzarán siendo escasas, con un acumulado de 0.3 mm en las primeras horas, pero se intensificarán, alcanzando hasta 10 mm hacia el final del día. Esto se traduce en un ambiente propenso a la lluvia continua, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras.

La probabilidad de tormentas también es significativa, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas. Esto podría generar condiciones peligrosas, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren en la zona. Las ráfagas de viento, que alcanzarán hasta 80 km/h, también se suman a la inestabilidad del tiempo, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Las rachas de viento del sur, que alcanzarán velocidades de hasta 36 km/h, contribuirán a un ambiente fresco y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque la intensidad podría disminuir ligeramente. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que mantendrá la sensación de frío.

Es un día que invita a permanecer en interiores, disfrutar de actividades en casa y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien si se necesita salir, dado el tiempo inestable y las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.