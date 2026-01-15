El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

Hoy, 15 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 6 grados hacia la tarde y volviendo a subir a 7 grados por la noche.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente. Durante la mañana, la posibilidad de lluvia escasa será alta, con un 80% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00. A partir de las 07:00, esta probabilidad se incrementará al 100% hasta las 13:00, lo que sugiere que las primeras horas de la tarde serán las más propensas a recibir lluvias. Se prevé que la precipitación acumulada durante este periodo alcance hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 57 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. La sensación térmica se mantendrá entre 3 y 4 grados, lo que sugiere que, aunque la temperatura real sea de 7 grados, la percepción del frío será más intensa debido al viento.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría dar lugar a chubascos más intensos, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de viento fuerte y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

Hacia el final del día, se espera que la lluvia disminuya, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de 6 a 7 grados, con una ligera mejora en la sensación térmica a medida que el viento disminuya. En resumen, se recomienda a los habitantes de A Cañiza que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de lluvias significativas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.