El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm a lo largo del día. La lluvia será escasa en las primeras horas, pero se intensificará hacia la tarde, con un acumulado que podría llegar a ser significativo. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta 71 km/h, predominando del sur y sureste. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría complicar las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente denso y pesado.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de tormentas eléctricas en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos aún más intensos. Es importante que los residentes estén atentos a las alertas meteorológicas y tomen precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

En resumen, el día de hoy en Cangas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se aconseja a la población que planifique sus actividades con precaución y esté preparada para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.