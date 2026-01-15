El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se intensifique, con la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir del periodo de las 06:00, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas siguientes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cambados necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán de carácter escaso, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán relativamente estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 13 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana y la noche, mientras que el mediodía podría ofrecer un leve aumento en la sensación térmica. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 59 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 06:00 y las 09:00. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.