El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

Hoy, 15 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante las primeras horas, con lluvias escasas que comenzarán a caer a partir de las 5 de la mañana. La precipitación irá aumentando, alcanzando hasta 3 mm en las horas centrales del día, especialmente entre las 10 y las 12, cuando se prevé que la lluvia sea más intensa. Las condiciones de lluvia continuarán durante la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 12 mm hacia el final del día.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las horas más activas, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 38 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes y visitantes de Caldas de Reis se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. La tarde se presentará con temperaturas que descenderán a 10 grados , mientras que la noche se mantendrá en torno a los 9 grados, con cielos aún cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Los habitantes de Caldas de Reis deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, se prevé un día de lluvia persistente y viento en Caldas de Reis, lo que sugiere que es mejor permanecer en interiores y evitar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.