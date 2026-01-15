El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.
A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con registros de precipitaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas centrales del día. La lluvia será escasa en las primeras horas, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, con un pronóstico que indica que las lluvias serán más frecuentes y significativas entre las 7 y las 13 horas. Durante este periodo, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60%, lo que podría generar condiciones inestables en la región.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas de lo habitual.
El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y lluvia podría generar un ambiente incómodo, especialmente para quienes se desplacen por la zona. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.
En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un cielo cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, y mantenerse al tanto de las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden variar a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.
