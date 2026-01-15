El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados en las primeras horas, con un ligero aumento a 12 grados hacia el mediodía.
La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a los 14 mm hacia la tarde. Las lluvias serán de intensidad variable, con momentos de lluvia escasa y otros de mayor intensidad, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes de Barro que tomen precauciones y estén preparados para condiciones húmedas y resbaladizas.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 9 y 53 km/h, predominando del sur. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica aún más fría. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificar la percepción del frío, por lo que se sugiere resguardarse en espacios cerrados durante los momentos de mayor actividad del viento.
A pesar de las condiciones adversas, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en la mañana y un leve aumento a 70% en la tarde. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica, aunque complicada, no debería generar alarmas excesivas.
En resumen, Barro experimentará un día de cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.
