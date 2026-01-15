El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de enero de 2026, Baiona se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar paso a un ambiente gris y sombrío. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne completamente cubierto, especialmente durante la tarde.
Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 12 grados , lo que sugiere un día fresco. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, oscilando entre el 69% y el 97% a lo largo del día. Esto generará un ambiente húmedo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que comenzarán a manifestarse a partir de la mañana, con una acumulación que podría llegar a ser significativa. Se estima que la lluvia será más intensa entre las 07:00 y las 13:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100% en este intervalo. Durante este periodo, se prevén acumulaciones de hasta 3 mm de lluvia, lo que podría causar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles. Posteriormente, la lluvia podría continuar, aunque con menor intensidad, acumulando hasta 15 mm a lo largo del día.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento podría cambiar de dirección hacia el sur, manteniendo su intensidad.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la principal preocupación, no se pueden descartar tormentas eléctricas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones más intensas.
En resumen, los habitantes de Baiona deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas que se prevén.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Una víctima del timo del «hijo en apuros» pierde casi 50.000 euros en Vigo
- Los inquilinos «se alejan» del centro en Vigo: los contratos firmados se concentran cada vez más en los barrios
- La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo
- La CNMC multa con 1,2 millones a la viguesa I.C.O.N por golpear el mercado de los productos de peluquería