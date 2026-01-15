El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable de 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura oscile entre 9 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 18 km/h, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia en intervalos específicos del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 4 mm, lo que indica que la lluvia será constante, aunque no necesariamente intensa. Las condiciones de lluvia escasa se mantendrán en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 55% en los periodos de mayor actividad, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles cambios repentinos en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las condiciones son más propensas a la inestabilidad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de mayor precipitación. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La jornada finalizará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 8 grados . En resumen, se prevé un día húmedo y fresco en As Neves, con lluvias intermitentes y un ambiente mayormente nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.