El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una probabilidad de tormentas que alcanzará el 75% entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en este periodo.

A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, y aunque la probabilidad de tormenta disminuirá, la posibilidad de lluvia se mantendrá. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde el sureste, se espera que sople con una velocidad de hasta 6 km/h en la mañana, aumentando a 8 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que podría alcanzar los 12 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm. Sin embargo, la posibilidad de tormentas será prácticamente nula, lo que permitirá que la tarde transcurra sin mayores sobresaltos meteorológicos.

Hacia el final del día, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur y aumentando su velocidad, alcanzando hasta 12 km/h. Esto podría traer consigo un ligero aumento en la temperatura, que se mantendrá en torno a los 12 grados durante la noche.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia en las primeras horas y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la mañana, pero en general, se espera que la jornada transcurra sin mayores complicaciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de tormenta y lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 1 mm en el periodo de la mañana. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Hoy, 14 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 75% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.