El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 75% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 14 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 59% al 94% a lo largo del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Durante la mañana, se prevén ráfagas más suaves, pero a medida que el día avance, el viento podría intensificarse, alcanzando hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean más escasas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas no se descarta, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de tormenta es del 75% en la mañana, disminuyendo a cero en las horas de la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán inestables al principio, la situación mejorará hacia el final del día.

En resumen, los vilagarcianos deben estar preparados para un día de cielos cubiertos y potenciales lluvias, especialmente en las primeras horas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más frías. A medida que avance el día, las condiciones podrían mejorar, ofreciendo un respiro a la inestabilidad matutina.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 14 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas posteriores.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 1 mm en el periodo de la mañana. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Hoy, 14 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una probabilidad de tormentas que alcanzará el 75% entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en este periodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.