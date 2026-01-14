El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones. Durante las primeras horas, la probabilidad de lluvia es del 85%, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en este periodo.

A partir de la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 9 y 10 grados. La brisa del noreste, que soplará a velocidades de entre 5 y 12 km/h, podría aportar un ligero alivio, aunque la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad. En la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados, pero la nubosidad seguirá dominando el cielo.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que, aunque las condiciones son propicias para algunas tormentas, es poco probable que se materialicen. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 55% entre las 13:00 y las 19:00, con precipitaciones que podrían ser más frecuentes, aunque todavía ligeras. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas de la mañana, lo que podría complicar la conducción.

Al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente a los 10 grados, y el cielo permanecerá cubierto. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Vilaboa, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de que el tiempo cambie a lo largo del día. Es recomendable estar preparados para las inclemencias del tiempo y disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.