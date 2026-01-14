El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará un ambiente gris y opaco. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan densas, con un 85% de probabilidad de lluvia durante las primeras horas y un 95% entre las 7:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos, que aunque sean escasos, pueden ser persistentes.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 6 y 10 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana y al final de la tarde, mientras que el pico más alto se alcanzará alrededor de las 15:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún así se mantendrá por encima del 80% en la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h, especialmente en las horas más activas del día.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad durante la mañana y una disminución a 20% en la tarde. Esto indica que, aunque la actividad tormentosa será menos probable más tarde, no se puede descartar completamente la posibilidad de alguna tormenta aislada.

En resumen, los residentes de Vila de Cruces deben estar preparados para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante estar atentos a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Hoy, 14 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 80% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 8 a 11 grados , lo que indica un día fresco, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 7 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

