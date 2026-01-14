El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, manteniéndose relativamente estable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y un total de 0.3 mm a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es significativa, con un 80% de posibilidades durante la mañana y un 75% en la tarde. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 70% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% en la tarde y cayendo a cero durante la noche. Esto indica que, aunque las tormentas son posibles, su intensidad podría ser moderada y no se esperan fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos nublados y posibilidades de lluvia. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 14 de enero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 3 mm, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere que los residentes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.