El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Valga se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance la jornada, la situación meteorológica se mantendrá similar, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que puede resultar un poco incómodo para quienes no estén adecuadamente abrigados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la noche, lo que podría complicar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad moderada.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero se mantendrá en un 10% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones mejorarán ligeramente, no se descartan chubascos aislados. La tarde se presentará con un cielo más despejado, aunque aún con nubes altas que podrían dar un aspecto variable al cielo.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 14 de enero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se mantengan hasta el mediodía. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos.

Hoy, 14 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas posteriores.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.