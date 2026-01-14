El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 76% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos periodos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es notable, especialmente en las primeras horas del día, con un 75% de probabilidad de que se produzcan lluvias entre la 1 y las 7 de la mañana. A partir de entonces, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descarta completamente la posibilidad de chubascos ligeros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 6 km/h, aumentando ligeramente hacia la tarde, donde se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 17 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con algunas variaciones hacia la tarde, donde podrían aparecer nubes altas. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente nublado y fresco, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y frías, llevando ropa adecuada y precauciones al desplazarse.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 14 de enero de 2026, Gondomar se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de tormentas que alcanzará el 70% entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intensas y tormentas eléctricas en este periodo.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un estado de nubosidad que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente cubierto con tormentas y lluvia escasa, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.