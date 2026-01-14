El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es notable, alcanzando un 65% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas estables alrededor de los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. El viento soplará del noroeste a una velocidad de entre 4 y 5 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca.

Durante la tarde, se espera que la nubosidad continúe, aunque con intervalos de nubes altas que podrían permitir la aparición ocasional de claros. Las temperaturas podrían ascender ligeramente, alcanzando hasta 13 grados , pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 35% en las horas de la tarde, aunque las precipitaciones serán escasas.

En cuanto a la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 9 grados. La probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que podría ofrecer un respiro a quienes deseen disfrutar de un paseo nocturno. Sin embargo, la alta humedad y el viento suave del noroeste seguirán presentes, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es alta en las primeras horas del día, esta disminuye considerablemente a medida que avanza la jornada. Por lo tanto, si bien es recomendable estar preparado para la lluvia en la mañana, las condiciones mejorarán hacia la tarde y la noche.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento suave del noroeste serán constantes, haciendo que la sensación térmica sea más fría. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% durante la mañana, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente entre las 00:00 y las 07:00 horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, con algunas horas en las que el cielo se tornará poco nuboso, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.