El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de las horas. Durante la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la temperatura oscile entre los 9 y 13 grados , con un leve descenso hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 85% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras durante la mañana. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 50% hasta las 19:00, aunque se espera que la intensidad de las precipitaciones sea escasa. En total, se estima que la acumulación de lluvia no superará los 0.3 mm en las primeras horas del día, con posibilidades de ligeras lloviznas en la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 89% y el 96%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperaturas frescas puede resultar incómoda.

El viento soplará desde el sureste y el este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor viento.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que se verá afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará ligeramente, pero se mantendrá por debajo de lo habitual debido a la nubosidad persistente.

En resumen, hoy en Soutomaior se espera un día fresco y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Pazos de Borbén, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas.

Hoy, 14 de enero de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.