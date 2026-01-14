El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con la posibilidad de lluvias escasas. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 1 mm en las horas más activas, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es del 70%. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados , lo que hará que el ambiente se sienta fresco y húmedo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser predominantemente del oeste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 75% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes de Silleda deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Sin embargo, esta probabilidad disminuirá a medida que avance la tarde, cayendo a un 5% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que las condiciones podrían estabilizarse un poco hacia el final del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias deberían cesar, permitiendo que la temperatura descienda nuevamente a los 7 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío persistente. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

En resumen, los habitantes de Silleda deben estar preparados para un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas, manteniendo abrigados y atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.