El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que los residentes y visitantes experimenten algunas lluvias ligeras.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 13 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 10 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas. Esto generará una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo.

A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas disminuirá, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se espera que la probabilidad de precipitación caiga al 0% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo en esta época del año puede ser impredecible.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma y las nubes altas afecten la claridad del cielo, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en algunas áreas, por lo que se aconseja precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de viento y alta humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente. A medida que avance el día, las condiciones podrían mejorar, pero siempre es prudente estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 14 de enero de 2026, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 75% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían comenzar a manifestarse en el periodo de 00:00 a 07:00, donde la probabilidad de tormenta alcanza un 70%. Se espera que la precipitación acumulada durante este tiempo sea significativa, con valores que podrían llegar a los 3 mm.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.