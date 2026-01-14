El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en las primeras horas del día, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a hacerse más evidente, aunque las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 10 grados .

La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 75% durante las primeras horas, disminuyendo a un 45% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados por la tarde, pero se mantendrán alrededor de los 10 grados durante gran parte del día.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche, lo que indica que, aunque habrá nubes, no se anticipan fenómenos convectivos significativos. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, la niebla volverá a hacer acto de presencia, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 9 grados . La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por una mezcla de niebla, bruma y cielos cubiertos, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, pero quienes necesiten salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un estado de nubosidad que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la visibilidad podría verse reducida debido a la bruma, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frío.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente cubierto con tormentas y lluvia escasa, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.