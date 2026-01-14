El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente cubierto con tormentas y lluvia escasa, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando los 13 grados, antes de descender nuevamente a 9 grados al caer la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo ligeramente a un 75% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulados que rondan entre 0 y 2 mm a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación son significativas, alcanzando un 80% en las primeras horas y disminuyendo a un 0% hacia la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta es del 75% en la mañana, reduciéndose a un 15% en la tarde.

El viento soplará desde el noreste y el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional.

A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de que la niebla y la bruma se hagan presentes en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las zonas más rurales y cercanas a cuerpos de agua.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Salceda de Caselas que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor nubosidad y potencial de precipitación.

