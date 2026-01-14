El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 1 mm en el periodo de la mañana. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá variable. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 97%, lo que generará una sensación de frío y humedad. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde, mientras que la humedad comenzará a disminuir ligeramente.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del sur y del oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea del 70% en la mañana, disminuyendo a cero en la tarde y noche. Esto indica que, aunque las tormentas podrían ser intensas en las primeras horas, la situación mejorará a medida que avance el día. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero las lluvias deberían cesar, permitiendo que los residentes disfruten de un final de día más tranquilo. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque comenzó con inestabilidad, ofrecerá un cierre más sereno. En resumen, hoy en Ribadumia se recomienda estar preparados para la lluvia y el viento en las primeras horas, pero con la expectativa de un mejoramiento hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de tormenta y lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se anticipa que será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm.

Hoy, 14 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una probabilidad de tormentas que alcanzará el 75% entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en este periodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.