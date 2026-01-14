El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% y alcanzando hasta un 96% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera densa y brumosa en ciertos momentos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se produzcan a lo largo del día, con una acumulación total de aproximadamente 0.1 mm. La probabilidad de lluvia será alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 85% de posibilidad de que se registren lluvias. Posteriormente, la probabilidad de tormentas también será notable, alcanzando un 75% en el mismo intervalo. Sin embargo, a partir de las 13:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se mantendrá en un 50% hasta las 19:00.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, alcanzando rachas de hasta 9 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00, con un leve aumento a 13 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El ocaso se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá momentos de calma entre las tormentas. Los habitantes de Redondela deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Pazos de Borbén, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de las horas. Durante la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la temperatura oscile entre los 9 y 13 grados , con un leve descenso hacia la tarde.

Hoy, 14 de enero de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.