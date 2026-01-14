El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 90% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en este periodo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 95%. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. El viento soplará del norte a una velocidad de 5 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más baja.

En la tarde, la temperatura descenderá ligeramente a 9 grados, mientras que la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 80% entre las 7 y las 1 de la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con un total estimado de 0.7 mm en este periodo. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos, lo que podría generar niebla en las zonas más bajas de la ciudad.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. La probabilidad de tormenta disminuirá, y aunque el cielo seguirá cubierto, las lluvias serán menos frecuentes. La temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, con un viento que cambiará de dirección hacia el este, soplando a una velocidad de 4 km/h.

Durante la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con una disminución en la probabilidad de precipitaciones. La temperatura descenderá a 10 grados, y la humedad relativa comenzará a bajar, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Pontevedra tras un día de inclemencias. El viento se mantendrá suave, lo que permitirá que la noche sea más tranquila.

En resumen, Pontevedra vivirá un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 14 de enero de 2026, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 75% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mañana, con una humedad relativa alta que alcanzará el 95%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.