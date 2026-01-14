El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación será notable, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm entre las 06:00 y las 07:00. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 25% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo habitual.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 8 km/h hacia la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En cuanto a la visibilidad, se espera que la bruma y las nubes altas dominen el cielo, lo que podría afectar la claridad en algunos momentos del día. La combinación de la bruma y la alta humedad podría hacer que la visibilidad sea reducida, especialmente en las primeras horas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que se espera que disminuya a cero entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Pontecesures se preparen para un día mayormente gris y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco que caracterizará la jornada.

Hoy, 14 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas posteriores.

Hoy, 14 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados durante la mayor parte del día, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas.

Hoy, 14 de enero de 2026, Valga se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.