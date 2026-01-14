El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma persista, aunque las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 9 grados. La probabilidad de precipitación es notable, con un 75% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, lo que podría traducirse en lluvias escasas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían alcanzar hasta 0.2 mm.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de tormenta del 20% entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 15:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento, que soplará desde el sur a una velocidad de hasta 3 km/h, con rachas que podrían llegar a los 15 km/h.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo seguirá cubierto. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja en la tarde y noche, con un 0% de posibilidades de precipitación entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

Es importante que los habitantes de Ponteareas se preparen para un día con condiciones de visibilidad reducida y posibles lluvias ligeras. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. La jornada se cerrará con un cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 9 grados, manteniendo la sensación de frío en la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 12 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente cubierto con tormentas y lluvia escasa, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en las primeras horas del día, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a hacerse más evidente, aunque las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 10 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.