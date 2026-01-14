El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos nubosos y la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso que dará paso a un incremento de la nubosidad, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras durante estas franjas horarias.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se espera un leve aumento, alcanzando los 11 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 81% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescor en el ambiente.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 75% entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 20% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de las 13:00, la posibilidad de tormentas se reduce considerablemente, lo que sugiere que la tarde podría ser más tranquila en términos de actividad eléctrica.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas nocturnas caerán nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y cielos mayormente nublados, lo que invita a los residentes a prepararse adecuadamente para las condiciones climáticas cambiantes.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Pazos de Borbén, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de las horas. Durante la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la temperatura oscile entre los 9 y 13 grados , con un leve descenso hacia la tarde.

