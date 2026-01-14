El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mañana, con una humedad relativa alta que alcanzará el 95%.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 8 y 10 grados , mientras que la humedad se mantendrá elevada, especialmente en las primeras horas, donde se espera que alcance el 100%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Poio vestirse adecuadamente para el tiempo.

La probabilidad de tormenta disminuirá significativamente después de las 07:00, pasando del 75% a un 15% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados, especialmente en la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 55% hasta las 19:00, lo que indica que las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte a una velocidad de entre 3 y 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h desde el oeste. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche, con una disminución en la probabilidad de lluvia. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:26, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, los habitantes de Poio deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la mañana, cuando la probabilidad de tormenta es más alta.

Hoy, 14 de enero de 2026, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 75% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se anticipa que será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm.

Hoy, 14 de enero de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 90% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en este periodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.