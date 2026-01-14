El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Pazos de Borbén, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 8 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en la mañana y bajando gradualmente a un 79% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 8 y 9 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pazos de Borbén experimenten alguna forma de lluvia. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% en el mismo periodo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 14 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento podría cambiar de dirección hacia el oeste, lo que podría influir en la evolución de las condiciones meteorológicas.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas horas de poco nuboso hacia la tarde, pero las nubes altas seguirán dominando el panorama. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la humedad, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con alta probabilidad de lluvias y tormentas, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa o llevar un paraguas si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 12 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de las horas. Durante la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la temperatura oscile entre los 9 y 13 grados , con un leve descenso hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.