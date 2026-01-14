El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% durante la mañana, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente entre las 00:00 y las 07:00 horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 8-9 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, pero se mantendrá alta durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a la sensación de pesadez en el ambiente.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección norte, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación térmica.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque no se descartan chubascos aislados. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 11 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con una probabilidad de tormenta que se reduce a 0% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. La temperatura descenderá nuevamente, manteniéndose en torno a los 10-11 grados durante la noche, mientras que la humedad comenzará a aumentar nuevamente.

En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras en la mañana y una leve mejora en las condiciones durante la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar lluvias intensas, especialmente en las primeras horas, donde se espera una probabilidad de tormenta del 70% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 92% en la mañana.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, con algunas horas en las que el cielo se tornará poco nuboso, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es notable, alcanzando un 65% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.