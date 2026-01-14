El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, con algunas horas en las que el cielo se tornará poco nuboso, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, aumentando ligeramente a 10 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada, aunque se mantendrá por encima del 70% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con las ráfagas de viento.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 75% de que se produzcan lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se prevé que la cantidad de lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 75% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las horas más frías del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el cierre de un día que, aunque fresco y nublado, no se verá afectado por lluvias intensas. Es recomendable llevar abrigo y estar preparados para posibles chubascos ligeros a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.