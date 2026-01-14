El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un estado de nubosidad que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas en las primeras horas, con acumulaciones que rondarán los 0.4 mm. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta un 80% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ir acompañadas de tormentas, especialmente en las horas centrales del día, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no serán excesivamente fuertes, podrían ser notables en áreas expuestas. La dirección del viento también contribuirá a la sensación térmica, haciendo que el frío se sienta más intenso.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:26, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura comenzará a descender, lo que podría hacer que la noche sea aún más fría.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con un tiempo que invitará a buscar refugio en interiores.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere que los residentes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente cubierto con tormentas y lluvia escasa, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.