El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. La bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en el mar.

Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque aún se prevén algunas precipitaciones menores. La temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 13 grados en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el sureste a velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 28 km/h por la tarde.

La probabilidad de tormenta se mantendrá alta en la primera parte del día, con un 75% de posibilidades entre las 00:00 y las 07:00, pero disminuirá a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque las tormentas podrían ser una preocupación en la mañana, la tarde podría ofrecer un respiro en cuanto a actividad eléctrica.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados . La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que invita a los residentes y visitantes a estar preparados para condiciones cambiantes a lo largo de la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de tormenta y lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00. Durante este periodo, se espera que caigan alrededor de 0.7 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían comenzar a manifestarse en el periodo de 00:00 a 07:00, donde la probabilidad de tormenta alcanza un 70%. Se espera que la precipitación acumulada durante este tiempo sea significativa, con valores que podrían llegar a los 3 mm.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.