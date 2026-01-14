El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias que se intensificarán en ciertos momentos. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 98% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondarán los 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 80% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que los residentes se enfrenten a chubascos intermitentes. La situación mejorará ligeramente en la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que no debería causar mayores inconvenientes, pero sí puede hacer que la sensación térmica sea más fría. A medida que el día avance, el viento podría cambiar a direcciones del noreste y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas centrales de la tarde.

La probabilidad de tormentas se mantendrá alta durante la mañana, con un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre la 01:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá a un 10% entre las 07:00 y las 13:00, y se espera que las condiciones se estabilicen un poco más hacia la tarde y la noche.

En resumen, los habitantes de Nigrán deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y una temperatura fresca. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, pero las lluvias deberían cesar, permitiendo que la temperatura descienda ligeramente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.