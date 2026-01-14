El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere que los residentes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85% en este periodo, lo que significa que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias sean menos intensas. La temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 grados , mientras que la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 72%. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 15% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que indica que aún existe la posibilidad de que se produzcan fenómenos tormentosos.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, lo que no debería representar un gran inconveniente para las actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en caso de que se produzcan ráfagas más fuertes. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente cubierto, con lluvias ligeras y una sensación de frescor. Los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas en las primeras horas, mientras que la tarde ofrecerá un ligero respiro con temperaturas más agradables, aunque la posibilidad de lluvia persistirá. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un estado de nubosidad que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.