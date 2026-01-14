El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean más notorias en los periodos de la madrugada y la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en el periodo más activo.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 9 grados, mientras que hacia el mediodía, la temperatura podría alcanzar los 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 98% y descendiendo ligeramente hacia la tarde, pero manteniéndose por encima del 70%. Esto, combinado con la bruma y la niebla que se prevé en ciertos momentos, podría reducir la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en la tarde. Este viento suave podría proporcionar un ligero alivio a la sensación de frío, aunque no será suficiente para contrarrestar la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es significativa, especialmente en las primeras horas del día, con un 75% de probabilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la mañana. A medida que avance el día, esta probabilidad disminuirá, pero aún se mantendrá un 10% entre las 7 y la 1 de la tarde. La posibilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 90% de probabilidad de precipitación en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que el día avance, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso hacia la tarde y la noche. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá, por lo que es aconsejable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 18:25, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma y claridad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 14 de enero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se mantengan hasta el mediodía. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos.

Hoy, 14 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados durante la mayor parte del día, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.