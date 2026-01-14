El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 12 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 80% durante la mañana, disminuyendo a un 0% en la tarde y noche, lo que sugiere que las lluvias serán más probables en las primeras horas del día.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las rachas máximas se podrían registrar en torno a las 16:00 horas, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 75% en las primeras horas, pero se espera que esta disminuya a cero a medida que avance el día. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la inestabilidad en la mañana, la tarde se presentará más tranquila y estable.

Los ciudadanos de Mondariz deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de que la niebla y la bruma afecten la visibilidad, especialmente en las primeras horas. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán ligeramente, permitiendo que la tarde sea más apacible, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, el día de hoy en Mondariz se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la mañana.

Hoy, 14 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 75% en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Pazos de Borbén, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 95% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.