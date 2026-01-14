El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, lo que podría ofrecer un ligero alivio en comparación con las temperaturas matutinas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 81% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

Las precipitaciones serán un factor importante a considerar, con un total estimado de 0.1 mm de lluvia durante el día. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando un 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos intermitentes. Además, la probabilidad de tormentas es del 0% en la tarde, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se anticipan tormentas severas.

El viento también jugará un papel en la sensación general del día. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada temporalmente por las lluvias. Los habitantes de Moaña deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La combinación de temperatura, humedad y viento sugiere que será un día típico de invierno en la región, donde la precaución y la preparación son clave para disfrutar de las actividades al aire libre.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 14 de enero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 3 mm, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.