El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se anticipa que será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta en las primeras horas, con un 75% de posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas. Sin embargo, esta probabilidad disminuirá significativamente a un 10% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría ofrecer un respiro temporal en la actividad tormentosa. A partir de la tarde, la situación se estabilizará, y aunque las nubes seguirán presentes, la probabilidad de lluvia se reducirá considerablemente, con un 5% entre las 13:00 y las 19:00.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 13 grados , lo que indica un ambiente fresco. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 9 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando a los 13 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, rondando entre el 63% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para el tiempo.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por cielos cubiertos, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas en las primeras horas. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque se mantendrá un ambiente fresco y húmedo. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de tormenta y lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones de hasta 1 mm en el periodo de la mañana. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.