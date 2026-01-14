El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían comenzar a manifestarse en el periodo de 00:00 a 07:00, donde la probabilidad de tormenta alcanza un 70%. Se espera que la precipitación acumulada durante este tiempo sea significativa, con valores que podrían llegar a los 3 mm.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias serán escasas, con un total de 0.3 mm pronosticados entre las 02:00 y las 03:00. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que se espera, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 12:00, se prevé que el viento cambie a dirección noreste y luego a norte, con rachas que podrían alcanzar hasta 20 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la humedad y las temperaturas bajas.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, que se espera que baje a un 5% entre las 19:00 y las 01:00. Sin embargo, la posibilidad de lluvias escasas persiste, y se recomienda a los residentes de Meaño estar preparados para condiciones inestables. La temperatura podría descender ligeramente a 9 grados hacia el final del día.

En cuanto a la humedad, se prevé que se mantenga alta, con valores que rondarán entre el 67% y el 76% a lo largo de la tarde y noche. Esto, junto con el cielo cubierto, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados y posibilidad de lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.