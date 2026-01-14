El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 75% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en la tarde, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance hasta 24 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que caerán alrededor de 0.1 mm de lluvia en las primeras horas, con un aumento en la probabilidad de lluvia escasa a medida que se acerque la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 85% durante la mañana, disminuyendo a un 25% en la tarde y finalmente a un 0% por la noche. Esto sugiere que, aunque la mañana será húmeda, la tarde podría ofrecer un respiro con cielos más despejados.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto a mostrar algunas nubes altas, lo que permitirá que los rayos del sol hagan su aparición, aunque de manera limitada. La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la niebla y la lluvia, pero mejorará a medida que avance el día.

Los residentes de Marín deben estar atentos a las condiciones cambiantes y prepararse para un día que, aunque comenzará con tormentas y lluvia, podría ofrecer momentos de claridad y temperaturas más agradables hacia la tarde. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad que caracterizarán la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mañana, con una humedad relativa alta que alcanzará el 95%.

Hoy, 14 de enero de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 90% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en este periodo.

Hoy, 14 de enero de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.