El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 7 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 80% de posibilidad de lluvia, que podría manifestarse en forma de lloviznas. Durante este periodo, se prevén acumulaciones de hasta 0.3 mm de agua. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 90% hasta las 13:00, con precipitaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a partir de las 13:00, la probabilidad de lluvia disminuye significativamente, y se espera que el tiempo se estabilice, aunque el cielo seguirá cubierto.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 17 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las primeras horas del día, cuando la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en la madrugada y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que se espera que se mantenga entre el 72% y el 97% durante todo el día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Las temperaturas mínimas se registrarán en la madrugada, mientras que las máximas se alcanzarán en torno a las 15:00, con valores que podrían llegar a los 10 grados .

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes altas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, con valores que rondarán los 6 grados a las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá momentos de calma y temperaturas relativamente suaves para la época del año.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga alta, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará un ambiente gris y opaco. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan densas, con un 85% de probabilidad de lluvia durante las primeras horas y un 95% entre las 7:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos, que aunque sean escasos, pueden ser persistentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.