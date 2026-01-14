El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00. Durante este periodo, se espera que caigan alrededor de 0.7 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 98%. Esto generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 75% hasta las 13:00, con precipitaciones que podrían sumar hasta 0.1 mm.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de las 12:00, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 14 km/h. Este aumento en la velocidad del viento podría contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 66% hacia las 15:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá en un 0% a partir de las 13:00, lo que sugiere que las condiciones climáticas podrían mejorar ligeramente en comparación con la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a 11 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 75% hacia las 19:00. El viento se mantendrá desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, el día de hoy en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con nubosidad y la posibilidad de lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se aconseja a los residentes y visitantes que estén preparados para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.