El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00. Durante este periodo, se espera que caigan alrededor de 0.7 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 98%. Esto generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 75% hasta las 13:00, con precipitaciones que podrían sumar hasta 0.1 mm.
El viento soplará desde el sur a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de las 12:00, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 14 km/h. Este aumento en la velocidad del viento podría contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 66% hacia las 15:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá en un 0% a partir de las 13:00, lo que sugiere que las condiciones climáticas podrían mejorar ligeramente en comparación con la mañana.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a 11 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 75% hacia las 19:00. El viento se mantendrá desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.
En resumen, el día de hoy en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con nubosidad y la posibilidad de lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se aconseja a los residentes y visitantes que estén preparados para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 14 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de tormenta y lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de incomodidad.
El día de hoy, 14 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.
Hoy, 14 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una probabilidad de tormentas que alcanzará el 75% entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en este periodo.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.
