El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

El día de hoy, 14 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras en este periodo. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 12 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y puede hacer que las lluvias se sientan más intensas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 76% por la tarde.

El viento soplará desde el suroeste y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A pesar de que las condiciones no son ideales para actividades al aire libre, el viento moderado podría ofrecer un alivio temporal del ambiente húmedo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 75% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 25% entre las 07:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones climáticas podrían mejorar ligeramente hacia el final del día. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y no se descartan algunas lluvias ligeras.

La salida del sol está programada para las 09:00, mientras que el ocaso será a las 18:28, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose alrededor de los 11 grados .

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y tormentas en las primeras horas, seguido de un leve alivio en la tarde, aunque el cielo permanecerá cubierto. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que consideren llevar paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% durante la mañana, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente entre las 00:00 y las 07:00 horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frías.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, con algunas horas en las que el cielo se tornará poco nuboso, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

El día de hoy, 14 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es notable, alcanzando un 65% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.