El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 14 de enero

Hoy, 14 de enero de 2026, Gondomar se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de tormentas que alcanzará el 70% entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intensas y tormentas eléctricas en este periodo.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 9 grados , con una ligera subida a 10 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados por la tarde, lo que podría ofrecer un respiro a los que buscan salir, aunque la posibilidad de lluvia persistirá.

Las precipitaciones se esperan a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 30% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias continuas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de entre 6 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Por la noche, el viento disminuirá, pero las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 10 grados.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá nuboso. La probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, con un 0% entre las 7 de la tarde y la medianoche. Esto permitirá que los residentes de Gondomar disfruten de una noche más tranquila, aunque con temperaturas que descenderán a 10 grados.

En resumen, el día de hoy en Gondomar se caracterizará por un inicio inestable, con tormentas y lluvias, seguido de una tarde más templada y un final de jornada más sereno. Es un día para estar preparados y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-13T20:47:11.